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ولي العهد الكويتي: نتابع باهتمام ما يجري في غزة من أحداث دامية ونستنكر الانتهاكات والقصف الإسرائيلي الغاشم (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 03:53
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