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التايمز: مسؤولون بالخارجية اقترحوا استبعاد نتنياهو من قمة الذكاء الاصطناعي في لندن بعد الهجوم البري على غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:52
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