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رئيس وزراء مصر من سيناء: مصر لن تسمح أبدا بأن يُفرض عليها أي وضع ولن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا (العربية)

Lebanon 24
31-10-2023 | 05:35
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