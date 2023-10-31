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"لبنان 24": اطلاق صاروخين من جنوب شرق لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة والعدوّ الإسرائيليّ قصف مكان إطلاقهما
Lebanon 24
31-10-2023
|
07:58
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