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"حماس": الدول والحكومات الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 25 يوما تتحمل مسؤولية مجزرة جباليا

Lebanon 24
31-10-2023 | 11:46
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