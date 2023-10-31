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الخارجية المصرية: استهداف إسرائيل لمخيم جباليا انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كل المستويات

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:28
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