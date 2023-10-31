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اردوغان: يجب العمل على فتح المعابر الإنسانية في غزة وأدعو لمؤتمر دولي من أجل إحلال السلام العادل (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:36
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