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استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة (سبوتنيك)

Lebanon 24
31-10-2023 | 12:51
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