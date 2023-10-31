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أبو عبيدة: العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري

Lebanon 24
31-10-2023 | 13:19
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