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المتحدث باسم البنتاغون: قررنا نشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط لن يكونوا في إسرائيل
Lebanon 24
31-10-2023
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13:51
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