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المتحدث باسم البنتاغون: قررنا نشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط لن يكونوا في إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2023 | 13:51
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