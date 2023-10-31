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الخارجية الأميركية: تم دخول ٥٩ شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 14:14
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