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الخارجية السعودية: تعبّر المملكة عن شجبها ورفضها التام لاستهداف إسرائيل المتكرر لمواقع المدنيين (الحدث)

Lebanon 24
31-10-2023 | 14:56
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