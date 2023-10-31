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دوي انفجارات ضخمة في حقل العمر النفطي الذي يضم قاعدة أميركية شرق دير الزور شمالي سوريا (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 15:34
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