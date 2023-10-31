Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: نحتاج إلى 10 مليارات و600 مليون دولار لتمويل احتياجات إسرائيل العسكرية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-10-2023 | 16:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليبيراسيون: إسرائيل أنفقت 4,6 مليون دولار للترويج لروايتها في فرنسا بشأن الحرب في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/11/2023 00:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر حزمة دعم محتملة لإمدادات أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/11/2023 00:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/11/2023 00:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز نقلاً عن مسؤول في البنتاغون: قوات أميركية خاصة وصلت لإسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن
lebanon 24
01/11/2023 00:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2023-10-31
17:51 | 2023-10-31
17:35 | 2023-10-31
17:26 | 2023-10-31
17:15 | 2023-10-31
17:04 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24