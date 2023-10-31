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قصف جديد يستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ويؤدي لاستشهاد 6 فلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2023 | 17:00
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