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الجيش الإسرائيلي يهاجم غزة من 5 محاور بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي (العربية)

Lebanon 24
31-10-2023 | 17:51
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