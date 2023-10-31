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"الفيفا" يعلن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034

Lebanon 24
31-10-2023 | 18:25
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