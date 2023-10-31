إصابة مواطن لبناني من عائلة كوراني يبلغ من العمر 15 عاماً في ساقه نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية على ياطر حيث نقل الى مستشفى تبنين الحكومي لتلقي العلاج

Lebanon 24