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طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين غرب مدينة غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:06
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