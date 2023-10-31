Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: سأواصل دعم إنشاء ممر آمن للمدنيين في القطاع

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود لإطلاق الرهائن لدى حماس وتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة
lebanon 24
01/11/2023 09:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: ما حدث في 7 تشرين الأول يُذكّرنا بـ11 أيلول وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة
lebanon 24
01/11/2023 09:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كيربي: الرئيس بايدن سيناقش خلال زيارته إلى إسرائيل وصول المساعدات للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس
lebanon 24
01/11/2023 09:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هدد باستخدام الفيتو.. بايدن يعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل فقط
lebanon 24
01/11/2023 09:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:02 | 2023-11-01
02:54 | 2023-11-01
02:51 | 2023-11-01
02:50 | 2023-11-01
02:45 | 2023-11-01
02:26 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24