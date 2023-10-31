Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تقتحم من جديد مدينة جنين في الضفة الغربية

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
01/11/2023 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة
lebanon 24
01/11/2023 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
01/11/2023 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من عدة محاور.. قوات إسرائيلية تقتحم مدينتين في الضفة الغربية
lebanon 24
01/11/2023 09:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:02 | 2023-11-01
02:54 | 2023-11-01
02:51 | 2023-11-01
02:50 | 2023-11-01
02:45 | 2023-11-01
02:26 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24