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تحليق طائرات مسيرة في سماء جنين تزامناً مع تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة تقتحم المدينة من عدة محاور

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:53
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