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رئيس تشيلي يعلن استدعاء سفير بلاده من تل أبيب بسبب الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 19:57
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