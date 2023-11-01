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الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 11 ألف "هدف" في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول

Lebanon 24
01-11-2023 | 01:42
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