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رويترز: اتفاق بين مصر وإسرائيل وحماس برعاية أميركية ووساطة قطرية لإخراج جرحى وأجانب من غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 02:51
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