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وزير الخارجية الكويتي يستنكر الصمت المطبق للمجتمع الدولي وعجزه عن إيقاف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:03
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