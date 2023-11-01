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وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي آخر في غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 12

Lebanon 24
01-11-2023 | 04:13
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