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المرشد الإيراني: على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-11-2023 | 05:05
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