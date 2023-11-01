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ميقاتي: نكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية ويجب ان يكونوا موجودين معنا وان نعمل معا خاصة في هذه الظروف الدقيقة

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:01
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ميقاتي: أجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة
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01/11/2023 12:51:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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