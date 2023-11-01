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ميقاتي: لبنان موجود في كل الاتصالات الديبلوماسية التي تجري وفي سياق هذه الاتصالات زرت قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وامكان الوصول لوقف اطلاق النار

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:05
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