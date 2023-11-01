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ميقاتي: الجرائم الاسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الانسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:06
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