ميقاتي: هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريًا وتحرص على ابقاء لبنان حاضرًا في المحافل الدولية ليقول كلمته وفي الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولتي العربية

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