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ميقاتي: هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريًا وتحرص على ابقاء لبنان حاضرًا في المحافل الدولية ليقول كلمته وفي الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولتي العربية

Lebanon 24
01-11-2023 | 06:07
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