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وزير الزراعة عباس الحاج حسن: وضعنا خارطة لكل الاراضي الزراعية التي تعرضت للاعتداء وبعضها لا يزال مشتعلا

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:06
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