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وزير الاقتصاد أمين سلام: هذه الارض لنا وأحراشنا وجبالنا تتعرض للتدمير بسبب القنابل الفسفورية التي يلقيها العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:12
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