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رئيس مجلس السيادة السوداني يُكلّف 4 وزراء جدد لإدارة وزارات الطاقة والتجارة والنقل والعمل (الشرق)

Lebanon 24
01-11-2023 | 08:52
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