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إنفجار عدد من الألغام في منطقة "بئر شعيب" في أطراف بلدة ⁧ بليدا⁩ جراء القصف الإسرائيلي (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:54
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