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وزارة الخارجية الأردنية: عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان مرتبطة بوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:11
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