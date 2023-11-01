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العاهل البحريني والملك الأردني يُشددان على أولوية حماية المدنيين وتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
01-11-2023
|
10:54
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