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العاهل البحريني والملك الأردني يُشددان على أولوية حماية المدنيين وتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:54
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