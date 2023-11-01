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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في محور الزيتون ومحور الكرامة ونؤكد وجود إصابات لدى الإسرائيليين

Lebanon 24
01-11-2023 | 12:17
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