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العفو الدولية: ندعو دول العالم إلى اتباع خطى اتحاد العمال البلجيكي لعرقلة نقل الأسلحة إلى إسرائيل رداً على قتل آلاف المدنيين في غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 12:25
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