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إذاعة جيش الإحتلال الاسرائيلي: تدرس قيادة الأركان تغيير خطة اقتحام غزة بشكل جذري الوضع صعب على الارض

Lebanon 24
01-11-2023 | 12:50
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