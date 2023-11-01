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المتحدث باسم الإعلام الحكومي في غزة: وجود جثث الشهداء تحت الركام ينذر بخطر انتشار الأوبئة

Lebanon 24
01-11-2023 | 13:03
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