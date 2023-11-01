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سامي الجميّل: لا يجوز لأحد ان يعطي ذريعة لاسرائيل كي تحول لبنان الى غزة والقرار سيادي لا يجوز ان يتفرّد به أحد ويجرّنا الى حرب لا يريدها اللبنانيون

Lebanon 24
01-11-2023 | 14:43
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ميقاتي: إنَّ هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم
lebanon 24
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سامي الجميّل: الحقيقة أن من يحتاج إلى ضمانات هم اللبنانيون ونحن لأن ما نطلبه هو للدولة والمؤسسات والجمهورية اللبنانية ونحن ندافع عن حقوق الجمهورية ولا نطلب شيئاً لأنفسنا ونحن نطلب الدولة ونحن نريد ضمانات للجمهورية والدولة والمؤسسات بينما هو يريد الض
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