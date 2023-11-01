سامي الجميّل: لا يجوز لأحد ان يعطي ذريعة لاسرائيل كي تحول لبنان الى غزة والقرار سيادي لا يجوز ان يتفرّد به أحد ويجرّنا الى حرب لا يريدها اللبنانيون

Lebanon 24