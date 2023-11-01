سامي الجميل: تأكدنا هذين الأسبوعين الى أي حدّ لبنان مخطوف ويسيطر "حزب الله" عليه ولا يستطيع أحد ان يشكك اليوم بأن "حزب الله" يضع يده على البلد

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