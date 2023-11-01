Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميل: تأكدنا هذين الأسبوعين الى أي حدّ لبنان مخطوف ويسيطر "حزب الله" عليه ولا يستطيع أحد ان يشكك اليوم بأن "حزب الله" يضع يده على البلد

Lebanon 24
01-11-2023 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: وليد جنبلاط حريص على البلد وهو مقتنع بأن "حزب الله" لا يريد الدخول في الحرب وأنا أعتقد كذلك أيضاً
lebanon 24
02/11/2023 03:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: اذا اعتدت اسرائيل على لبنان فإن الشعب اللبناني كله سيقاومها وليس "حزب الله" وحده ولكن المهم الا نعطيها أي عذر
lebanon 24
02/11/2023 03:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: "حزب الله" هو من ربط مصير لبنان بالعراق وفلسطين وسوريا وهو من أعلن وحدة الساحات
lebanon 24
02/11/2023 03:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: "حزب الله" يعلم أن لا مصلحة له ولا لإيران بالدخول في حرب إقليمية
lebanon 24
02/11/2023 03:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:57 | 2023-11-01
20:56 | 2023-11-01
20:55 | 2023-11-01
20:39 | 2023-11-01
20:29 | 2023-11-01
20:28 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24