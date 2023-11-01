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سامي الجميل: نصرالله يستطيع ان يقوم بخطوة الى الوراء ويطلب من الجيش ان ينتشر على الحدود لحماية لبنان

Lebanon 24
01-11-2023 | 15:09
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