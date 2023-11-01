سامي الجميل: من أعطى إيران الموقع المتقدم هو تقصير من لم يعمل لإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية على مدى سنوات والهدف في النهاية هو نفوذ إيران في المنطقة وان تكون هي المحاورة الاساسية مع المجتمع الدولي

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