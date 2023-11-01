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مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان المستقيل للجزيرة: الكل يعرف في كواليس الأمم المتحدة ألا شيء تبقى لدولة فلسطينية

Lebanon 24
01-11-2023 | 15:38
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