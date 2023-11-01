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القوات المسلحة اليمينة: أطلقنا دفعةً كبيرةً من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني ووصلت لأهدافها

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:17
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