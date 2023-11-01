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بايدن: بفضل القيادة الأميركية وجهود شركائنا وفرنا ممرا آمنا للجرحى الفلسطينيين والأجانب للخروج من غزة

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:25
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