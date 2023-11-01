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قصف إسرائيلي يستهدف حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بالتزامن مع اشتباكات

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:48
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